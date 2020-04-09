Меркель не считает необходимым ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса

Канцлер ФРГ подчеркнула, что кривая роста количества новых случаев заражения коронавирусом «медленно выравнивается».

Канцлер Германии Ангела Меркель сейчас не считает необходимым усиливать меры защиты от пандемии COVID-19.

Об этом она заявила сегодня в Берлине, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

«Последние изменения в цифрах дают повод для осторожной надежды», - сказала Меркель.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что кривая роста количества новых случаев заражения коронавирусом «медленно выравнивается». Поэтому в настоящее время Меркель считает, что «нет необходимости в усилении мер».

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В то же время канцлер обратилась к гражданам с настоятельным призывом соблюдать имеющиеся требования и во время Пасхальных праздников. «Нам не следует убаюкивать себя в ложном чувстве безопасности. Нам нельзя быть беспечными сейчас», - сказала она. Меркель, в частности, указала на то, что ситуация с распространением коронавируса по-прежнему «неопределенная».

Канцлер сообщила, что 15 апреля обсудит следующий этап борьбы с коронавирусом с премьер-министрами федеральных земель. А уже потом они будут решать вопрос о дальнейшей судьбе введенных ограничительных мер, которые пока действуют до 19 апреля. Меркель отметила, что выйти из сложившейся ситуации возможно только с помощью «маленьких шагов».

Ранее в этот день министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан также подтвердил положительную динамику по статистике заболевания COVID-19. «Рост количества новых зарегистрированных случаев инфицирования замедляется», - подчеркнул он. Нынешняя кривая роста линейная, а не такая быстрая и экспоненциальная, как в середине марта, добавил чиновник.

По его словам, на около 110 тысяч инфицированных в стране зафиксировано более 50 тысяч выздоровевших. Шпан также добавил, что в больницах Германии свободны еще более 10 тысяч мест в отделениях интенсивной терапии.

Ранее в интервью газете Handelsblatt министр здравоохранения отмечал, что важно «последовательно придерживаться» ограничений в период Пасхи, которую в этом году католики и протестанты отмечают 12 апреля.

Если нынешняя положительная тенденция по количеству случаев заражения сохранится, федеральное правительство сможет обсудить с руководством федеральных земель перспективы «постепенного возвращения к нормальной жизни после Пасхальных каникул», подчеркнул Шпан.

9 апреля немецкий Институт имени Роберта Коха, специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, сообщил о 108 тыс. 202 инфицированных и 2 тыс. 107 умерших в ФРГ от коронавируса.