Заражение коронавирусом нашли у украинца в Афганистане - МИД

В настоящее время мужчина находится под опекой Международного комитета Красного Креста.

Министерство иностранных дел Украины сообщило о заражении коронавирусом украинского гражданина в Афганистане.

Об этом говорится в сообщении МИД в Facebook.

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В частности, как утверждают дипломаты, украинский гражданин Умэд заразился коронавирусом, и закрытие границ застыло его в Афганистане. А между тем его семья находится в Таджикистане. Сейчас шансов выехать к семье у него не осталось. В этой связи он обратился в Посольство Украины в Республике Таджикистан с просьбой о помощи.

"Наш консул сразу же позвонил в Министерство иностранных дел Афганистана и встретился с дипломатами посольства Афганистана в Душанбе. Рассматривали разные варианты помощи украинскому гражданину. В частности, консул был готов выехать на автомобиле к границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы забрать Умэда в Душанбе. Однако из-за чрезвычайно высокого уровня террористической угрозы этот вариант отклонили", - отметили в МИД.

Сообщается, что посольство договорилось о помощи с МККК. Умэда разместили на территории кампуса этой международной организации.

"Там безопасно и есть все необходимое. Украинское посольство поддерживает с Умэдом постоянную связь и при первой возможности поможет выехать из Афганистана", - говорится в сообщении.

При этом в МИД отмечают, что путешествие в нынешних условиях является опасным, даже если не принимать во внимание террористические угрозы.

"Поэтому мы рекомендуем всем гражданам Украины учесть все риски и по возможности продлить свое пребывание до стабилизации эпидемиологической ситуации", - добавили в ведомстве.

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