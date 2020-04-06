Китай сообщил о новых случаях коронавируса, среди которых 78 бессимптомных
В понедельник, 6 апреля, материковый Китай сообщил о еще 39 инфицированных COVID-19.
Все новоиспеченные пациенты, за исключением одного, недавно прибывшие из-за границы, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.
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Кроме того, за сутки в эпицентре вспышки провинции Хубэй от осложнений новой коронавирусной инфекции скончался один человек.
Отдельно в КНР сообщили о еще 78 бессимптомных случаях. Напомним, что китайское правительство неоднократно пересматривало свою методологию подсчетов случаев заражения коронавирусом в течение нескольких недель исключая людей, у которых, несмотря на подтвержденный COVID-19, нет симптомов заболевания. Только с 1 апреля Китай начал добавлять их к общей сумме.
Всего с начала вспышки в стране COVID-19 заболели 81 708 человек. Из них 3 331 пациент умер, тогда как более 77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.
А тем временем в провинции Хубэй, откуда по миру распространился коронавирус, возобновили авиаперелеты, а в китайском Ухане закрыли построенную за 10 дней модульную больницу, предназначенную для лечения пациентов, больных коронавирусом.
После двух месяцев строгого карантина Китай возвращается к нормальной жизни. В провинции Хубэй власть сняла часть ограничений 25 марта.
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