Премьер Ирландии будет работать врачом, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Лео Варадкар работал врачом в течение семи лет, прежде чем ушел в политику.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар перерегистрировался как практикующий врач и будет работать одну смену в неделю, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщает офис премьера, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

"Многие из его семьи и друзей работают в здравоохранении. Он хотел помочь даже в небольшом значении", - заявил пресс-секретарь ирландского премьера.

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Лео Варадкар работал врачом в течение семи лет, прежде чем оставил профессию ради политической карьеры.

Он был исключен из медицинского реестра в 2013 году, но сейчас снова зарегистрировался и предложил свои услуги руководителю службы здравоохранения страны.

По последним данным в Ирландии зафиксировано 4 994 случая заражения коронавирусом. 158 людей умерли, 25 - выздоровели.

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