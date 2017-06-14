В консервативной Ирландии парламент назначил премьером открытого гея

Депутаты ирландского парламента утвердили кандидатуру лидера партии "Фине гэл" Лео Варадкара на пост премьер-министра страны. 38-летний политик стал самым молодым премьером в истории Ирландии, сообщает Русская служба Би-би-си.

Кроме того, Варадкар стал первым лидером страны, открыто объявившем о своей гомосексуальности, и первым премьером Ирландии индийского происхождения.

"Меня избрали, чтобы править, но я обещаю служить. Мое правительство не будет ни левым, ни правым, потому что эти устаревшие понятия не справляются с политическими вызовами сегодняшнего дня. Цель моего правительства - построить республику возможностей", - заявил Варадкар, выступая перед парламентом.

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После этого он отправился в резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса, из рук которого получил атрибут исполнительной власти - "офисную печать".

"Как самый молодой премьер страны, он [Варадкар] будет говорить за новое поколение народа Ирландии. Он представляет современную и разнообразную Ирландию и отвечает за нее как никто другой", - сказал предшественник Варадкара Энда Кенни, уступая свой пост.

2 июня Варадкар одержал победу на внутрипартийных выборах, получив 60% голосов и опередив своего главного конкурента Саймона Ковэнея. "Если мое избрание сегодня что-то значит, так это то, что республика свободна от предрассудков", - заявил тогда Варадкар.

Варадкар родился в семье ирландской медсестры и доктора из Индии. Отец нового премьера переехал в Ирландию в 1970-х годах, когда эта страна считалась одной из самых консервативных в Европе.

В 2015 году, когда в Ирландии проходил референдум по легализации однополых браков, Варадкар объявил, что он гей.

Ирландия долгое время считалась одной из самых негативно настроенных к ЛГБТ-сообществу стран Европы - до 1993 года гомосексуальность в стране была вне закона.