В Италии от коронавируса вылечился 101-летний мужчина

Пациента 1919 года уже рождения выписали из больницы.

В Италии от коронавируса излечился 101-летний мужчина.

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Об этом сообщает il Giornale.it.

Как сообщается, случай невероятного выздоровления зафиксирован в итальянском городе Римини. Там в ночь на 26 марта из больницы выписали полностью излечившегося от коронавируса пациента возрастом более ста лет.

Отмечается, что пациент 1919 года рождения был госпитализирован на прошлой неделе, т.к. получил положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, в мире общее число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек. Наибольшее число случаев заражения за пределами Китая наблюдается в Италии, где зафиксировано 74тысяч 386 случаев заражения, умерли 10,09% (7503 человек).

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