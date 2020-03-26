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В Литве подтвердили коронавирус у 20 военных батальона НАТО

14:28, 26 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Как пишет Delfi, эту информацию подтвердил представитель по связям с общественностью этого подразделения капитан Эверт-Ян Даниэлс.

"Есть и другие подтвержденные случае. В данный момент в целом 20 случаев", – сказал он.

При этом офицер не детализировал гражданство военных за исключением того, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.

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Для того, чтобы остановить распространение вируса, в данный момент учения ведутся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены, с целью сокращения контактов различных военных.

Всего в Литве, по последним данным, подтверждены 290 случаев коронавируса: четыре человека скончались, один выздоровел.

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