Иран продлил карантин и запретил поездки между городами

В штабе Ирана по противодействию коронавирусу пригрозили нарушителям правовыми последствиями.

В Иране с сегодняшнего дня, 26 марта, запрещены путешествия между городами из-за опасений относительно второй волны заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Чиновники, в частности, жалуются, что многие иранцы проигнорировали призыв властей оставаться дома и отменить запланированные путешествия по случаю персидского Нового года, который начался 20 марта.

"Закрытие университетов и школ, так же как и запрет собраний были продлены", – заявил член национального штаба Ирана по противодействию коронавирусу Хоссейн Зольфагари, подчеркнув, что нарушителям ограничения грозят правовые последствия.

Президент Хассан Ругани, в свою очередь, выразил мнение, что Иран сможет сдержать вспышку коронавируса в течение двух недель, отметив, что власти приняли дополнительные меры, чтобы облегчить последствия для экономики и для граждан с невысоким доходом.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в Иране количество смертей от пандемии коронавируса превысило уже более 2 тысяч.

По состоянию на утро 26 марта в мире 472 тыс. 76 человек заболели коронавирусной инфекцией. С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 114 тыс. 870 человек, умерли – 21 тыс. 308.

В Украине, по последним данным Минздрава, зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.