Борьба с коронавирусом COVID-19: Украина и Китай провели телемост

Телемосты между врачами будут проходить на более регулярной основе в рабочем порядке.

В Посольстве Китая в Украине состоялся телемост украинских медиков с ведущими китайскими врачами, которые поделились опытом борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Только что в посольстве Китая вместе с послом Китайской Народной Республики Фан Сяньжуном открыли телемост с ведущими китайскими врачами. В городах Китая уровень заболеваемости идет на спад, поэтому их опыт неоценим», - отметил он.

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По словам Шмыгаля, коронавирус стал вызовом номер один для всего мира. «Объединение усилий самое важное для победы. Мы еще в начале борьбы с пандемией и хотели бы получить советы и навыки, которые получили наши китайские партнеры», - подчеркнул премьер.

Он отметил, что это первая встреча в подобном формате. Шмыгаль поблагодарил КНР и посла Китая в Украине Фан Сяньжуна за быструю реакцию и организацию этого телемоста, ведь их опыт будет Украина особенно нужен в ближайшие две недели.

«Договорились, что телемосты между врачами будут проходить на более регулярной основе в рабочем порядке», - подчеркнул руководитель правительства.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения заявили, что по состоянию на 13:00 24 марта количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97.

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