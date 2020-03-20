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В России коронавирусом заражены 253 человека

16:46, 20 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом свидетельствуют данные официального сайта для информирования населения Стопкоронавирус.рф

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Общее число зарегистрированных в стране случаев заражения достигло 253. Больше 100 из них зафиксированы в Москве. 12 человек выздоровели.

Зараженных госпитализировали, они находятся в инфекционных боксах. Ведется работа по помещению в карантин контактировавших с ними лиц.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 марта в мире коронавирусом заболели около 244,5 тыс. людей, выздоровели более 86 тыс. человек, умерли более 10 тыс. 

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