В России коронавирусом заражены 253 человека

12 человек в РФ выздоровели.

В России за последние сутки еще 54 человека заразились коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта для информирования населения Стопкоронавирус.рф.

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Общее число зарегистрированных в стране случаев заражения достигло 253. Больше 100 из них зафиксированы в Москве. 12 человек выздоровели.

Зараженных госпитализировали, они находятся в инфекционных боксах. Ведется работа по помещению в карантин контактировавших с ними лиц.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 марта в мире коронавирусом заболели около 244,5 тыс. людей, выздоровели более 86 тыс. человек, умерли более 10 тыс.