Переломный момент: в Китае впервые с начала эпидемии коронавируса не выявлено новых случаев заражения

Опасная болезнь сейчас диагностирована лишь у приезжих из-за рубежа.

В четверг материковый Китай сообщил об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 среди местных жителей.

Как сообщает CNN, вчера в стране было зафиксировано 34 новых случаев заражения коронавирусом. Все они были обнаружены у людей, которые приехали из-за границы.

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Такое фиксируется впервые после начала пандемии и знаменует переломный момент в глобальной борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, после нескольких месяцев строгого карантина и ограничений на поездки Китай сократил до нуля число новых зарегистрированных случаев заболевания. Однако теперь угроза исходит из-за рубежа.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли от коронавируса 8 810 человек. При этом излечились 84 113 человек.