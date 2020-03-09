В Германии от коронавируса скончались два человека

Одна из жертв - 89-летняя женщина.

В Германии жертвами смертельного коронавируса стали два человека.

Как сообщает DW, об этом заявили в Минздраве федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Как отмечается, один человек скончался в городе Хайнсберг, второй - в городе Эссен. Известно, что в Эссене умерла 89-летняя женщина. Вирус у нее диагностировали в минувший вторник, она была госпитализирована и состояние заболевшей стремительно ухудшалось.

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Общее число зараженных коронавирусом в Германии по состоянию в понедельник превысило тысячу человек. Больше всего заболевших в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Здесь диагностировали 515 случаев заражения.

Как сообщал УНИАН, Польша из-за коронавируса вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.

По состоянию на 9 марта в мире зарегистрирован 110 тыс. 041 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 825 закончились смертью, в то время как 62 тыс. 053 (56,4%) человека выздоровели.