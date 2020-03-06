Раскрыта замедляющая старение диета

Для сравнения ученые посадили участников на две диеты – обычную и низкоуглеводную.

Американские ученые узнали возраст, при котором появляются первые признаки ухудшения работы мозга, а также назвали способ замедления этого процесса.

Как говорится в исследовании, опубликованном на MedicalXpress, эффекты старения мозга проявились в 47 лет, при этом наиболее быстрое вырождение произошло в возрасте 60 лет.

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В эксперименте приняли участие почти тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. С помощью функциональной МРТ мозга ученые изучили изменения взаимодействия между различными областями мозга испытуемых и насколько оно зависит от возраста и от употребляемой пищи.

Для сравнения они посадили участников на две диеты – обычную и низкоуглеводную (например, мясо или рыба с листом салата, но без риса или картошки), а потом оценили стабильность работы их мозга.

Результаты опыта показали, что низкоуглеводная диета улучшила взаимодействие отделов мозга и увеличила общую когнитивную активность. При этом эффект был заметен даже у более молодых участников эксперимента, еще не достигших 50-летнего возраста.

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