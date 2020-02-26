От коронавируса умер первый гражданин Франции

Жертвой коронавируса COVID-19 стал пожилой мужчина.

В Париже зафиксирован первый случай смерти гражданина Франции в результате заражения коронавирусом.

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на директора французского управления здравоохранения Жерома Саломона.

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Так, жертвой COVID-19 стал 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии. Он умер в парижской больнице Сальпетриер в ночь на 26 февраля.

Умерший является одним из трех человек, у которых был обнаружен вирус COVID-19 за последние сутки.

Следует отметить, что первый летальный случай коронавируса был зафиксирован во Франции 15 февраля. Погибшим стал гражданин Китая, помещенный на карантин в Париже.

Как сообщал УНИАН, накануне во Франции заявили о том, что врачи вылечили всех зараженных коронавирусом COVID-19 пациентов.