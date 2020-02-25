Во Франции вылечили всех зараженных китайским коронавирусом

Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился.

Во Франции врачи излечили всех зараженных коронавирусом пациентов.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. "На территории страны больше нет случаев заражения вирусом, а заболевание больше не распространяется", - сказал министр, передает 112.ua со ссылкой на передает BFMTV.

По словам Верана, последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился.

Ранее сообщалось, что общее количество зараженных во Франции достигло 11 человек, включая одного ребенка.

По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2699 - летальные. Выздоровели уже 27 695 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.