New York Times: Появление коронавируса в Иране может стать глобальной угрозой

Стоя на перекрестке путей в своем регионе, Иран может стать причиной распространения COVID-19 на соседей, совершенно не готовых к борьбе с ним.

Религиозные паломники, иностранные работники, бизнесмены, военные и священнослужители постоянно проходят через границы Ирана. Часто они путешествуют дальше в страны со слабым пограничным контролем, слабыми и неэффективными правительствами и неустойчивыми системами здравоохранения.

Теперь, когда Иран пытается сдержать распространение коронавируса, он превращается во второй после Китая узел распространение болезни. Отслеживание происхождения случаев заражения в Ираке, Афганистане, Бахрейне, Кувейте, Омане, Ливане и ОАЭ, и даже один случай в Канаде так или иначе ведет в Иран, - пишет New York Times. И это заставляет дрожать от страха всех в регионе: от Кабула до Бейрута.

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Ближний Восток, по мнению экспертов, с многих точек зрения – идеальное место для вспышки пандемии. Ведь в регионе идет постоянное движение религиозных паломников и работников, которые могут разнести опасный вирус. Экономика Ирана пострадала от санкций, население потеряло доверие к правительству, а лидеры страны изолированы от мира. Все это не позволяет точно определить масштабы эпидемии на иранской территории.

Долговременные войны и беспорядки подорвали системы здравоохранения нескольких соседних стран, таких как Сирия, Ирак, Йемен и Афганистан. Кроме того, в регионе доминируют авторитарные режимы, которые не славятся прозрачностью, ответственностью и заботой о здоровье населения.

«Это рецепт для мощной вспышки вируса», - сказал директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Питер Пайот, который в прошлом был исполнительным директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД.

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Миллионы мусульманских паломников ежегодно посещают святые места шиитов в Ираке и Иране. Только в январе каждую неделю 30 тысяч людей возвращались в Афганистан из Ирана, а еще сотни - в другие страны после посещения города Кум, которым теперь стал местом вспышки вируса. Ирак закрыл свою границу с Ираном в субботу. Но миллионы пересекают его каждый год. Поэтому определенное количество зараженных людей потенциально могло привезти с собой вирус в Ирак. Все зависит от того, как долго они были на иранской территории. Но еще в понедельник аэропорт в иракском городе Наджаф принимал рейсы из Ирана, так же как и отправлял самолеты в обратном направлении.

Депутат иранского парламента из города Кум объявил в понедельник о смерти по меньшей мере 50 местных жителей от коронавируса включительно с 34 пациентами, которые были в карантине. А первый случай заражения был зафиксирован более чем за две недели до того, как чиновники сочли появление инфекции на иранской территории.

«Каждый день в Кум погибает 10 человек», - сказал депутат Ахмад Амири Фарахани во время выступления в парламенте, требуя ввести карантин в городе. Министерство здравоохранения Ирана опровергло его заявление.

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«Я уйду в отставку, если реальное количество составляет хотя бы половину или четверть от названной цифры», - сказал советник иранского министра здравоохранения Ахмад Харирчи.

Эксперты же обеспокоены, что мало стран на Ближнем Востоке на самом деле готовы эффективно бороться против угрозы распространения коронавируса.

«Насколько готовы эти страны? Если говорить честно, я не вижу здесь такого уровня готовности, как в Китае или других странах. Даже некоторых средств личной защиты не хватает», - сказал инфекционист из Иордании доктор Монтасер Билбиси.

По его словам, в его стране нет защитных костюмов для медиков.

«Поэтому врачи будут под очень высоким риском заражения», - пояснил он.

В Афганистане чиновники говорят, что в первом подтвержденном случае зараженным оказался 35-летний мужчина из западной провинции Херат, который недавно побывал в иранском Куме. Афганские чиновники в сфере здравоохранения объявили чрезвычайное положение в Херате. В воскресенье правительство отменило все воздушные и сухопутные сообщения с Ираном. Но границы трудно закрыть. Тысячи людей пересекают их еженедельно по религиозным причинам, ради торговли, учебы и работы.

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«За прошедшие две недели более тысячи людей их Херата посетили Кум. Это означает, что у них был близкий контакт с вирусом», - сказал министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз.

Издание напоминает, что Саудовская Аравия была в эпицентре схожей эпидемии семь лет назад. Тогда распространялся возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который передался людям от верблюдов. Но даже через семь лет королевство, которое остается одной из богатейших стран мира, не смогло принять процедуры гигиены, которые бы ограничили распространение вируса в больницах. Прошлой весной MERS заразил по меньшей мере 61 пациента, убив 8 из них.