Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2663, более 27 тысяч выздоровели
В Китае возросло количество жертв нового коронавируса – уже умерли 2 663 человек.
Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.
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Государственный комитет по делам здравоохранения КНР отметил, что за сутки была зафиксирована 71 смерть.
Инфицированных коронавирусом сейчас насчитывают 77 658 человек. Также известно, что выздоровели уже 27 230 человек, 2 589 человек выписали из больниц.
Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.
В Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.