Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2663, более 27 тысяч выздоровели

Инфицированных коронавирусом COVID-19 сейчас уже 77 658 человек.

В Китае возросло количество жертв нового коронавируса – уже умерли 2 663 человек.

Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.

Читайте такжеУже более 10 дней в мире наблюдается снижение количества случаев заражения коронавирусом - МИНЗДРАВ

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР отметил, что за сутки была зафиксирована 71 смерть.

Инфицированных коронавирусом сейчас насчитывают 77 658 человек. Также известно, что выздоровели уже 27 230 человек, 2 589 человек выписали из больниц.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

В Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.