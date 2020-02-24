Израиль подтвердил второй случай коронавируса

Это второй случай для страны, и снова речь идет о пассажире круизного лайнера.

В Израиле подтвердили второй случай заболевания коронавирусом своего гражданина.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные медцентра "Шиба", речь идет о пассажире круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас он находится на изоляции в больнице.

По информации медиков, заражение произошло не на территории Израиля.

Данный случай заражения является вторым для страны. Ранее коронавирус подтвердили у женщины, которая также находилась на борту круизного лайнера. Всего в Израиль в четверг вернулись 11 человек, которые находились на борту Diamond Princess.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По состоянию на 23 февраля в мире зафиксировано 78 тыс. 771 случай заражения коронавирусом COVID-19, 2 тыс. 461 человек погиб от болезни, 23 тыс. 232 человека выздоровели.