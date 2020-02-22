ВОЗ заявила о резком увеличении заболевших коронавирусом за пределами Китая

Коронавирусом вне Китая за сутки заразились 174 человека, за день - 127 человек.

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая достигло 1200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что вчера ВОЗ сообщала о 1026 инфицированных. Таким образом, коронавирусом вне Китая за сутки заразились 174 человека, за день - 127 человек.

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На данный момент статистика инфицирования COVID-19 за один день 21 февраля за пределами Китая выглядит так: 100 в Южной Корее, 16 в Италии, 13 в Иране, 13 в Японии, 13 на лайнере Diamond Princess, 4 в Австралии, 2 в Гонконге, 2 в Таиланде, а также по одному случаю в Сингапуре, США, Израиле и Ливане.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 февраля количество пациентов, которых удалось вылечить от нового типа коронавируса, в мире выросло до 18 515 человек. В то же время количество летальных исходов увеличилось в мире до 2 247, а вирусом заболело уже 76 723 человек.