В России врач отказалась принять пациента с ВИЧ с криком "Вы нас всех перезаражаете!"

За разглашение медицинской тайны врачу грозит уголовная статья.

ВИЧ-инфицированный житель пермского поселка Ныроба (РФ), освободившийся из колонии, обратился в местную поликлинику за помощью — ранее он проходил терапию, однако лекарства у него закончились.

Однако терапевт сбежала от ВИЧ-положительного пациента, сообщает 59.ру.

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Услышав вопрос, терапевт с криками "Немедленно отойдите от стола... У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!" убежала в регистратуру.

Из регистратуры на весь коридор она кричала: "Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают... Вот ее медкарта, надо посмотреть... А этот пускай быстрее умрет", - рассказала член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Прикамье Анна Каргапольцева.

Глава пермского Минздрава Оксана Мелехова на своей странице в Instagram заявила, что в медучреждении уже проводится проверка. За разглашение медицинской тайны врачу грозит уголовная статья.