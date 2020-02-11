Коронавирус-убийца получил официальное название

От китайского коронавируса, по последним данным, скончались более тысячи человек.

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала название новому коронавирусу.

Вызвавший вспышку заболевания в Китае вирус-убийца получил название COVID-19. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - отметил он.

СО в названии означает коронавирус, VI - вирус, а D - заболевание

🚨 BREAKING 🚨



"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros#COVID19pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Читайте такжеВ российской больнице врачи спрятались от пациента с подозрением на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на сегодняшнее утро, по данным китайских властей, в КНР количество жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составила 1017 человек. Подтверждено 42 тыс. 708 случаев заболеваний, 3 тыс. 998 человек выздоровели.

Также сегодня, 11 февраля, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине пять человек проверяют на инфицирование коронавирусом, в основном это лица, которые приехали из Китая.