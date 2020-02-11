Каждые 15 минут: за сутки в китайской провинции Хубэй из-за коронавируса умерли больше 100 человек

В одной только провинции Хубэй умерли в общей сложности 974 местных жителя, 2222 человека выздоровели.

Число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось за сутки на 103 человека.

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Об этом сообщают местные медицинские власти, передает ТАСС.

В одной только провинции Хубэй умерли в общей сложности 974 местных жителя, 2222 человека выздоровели.

Число случаев заражения в провинции достигло 31728, увеличившись за сутки на 2097.

Напомним, по состоянию на утро 10 февраля всеобщее количество больных короновирусом нового типа на территории Китая достигла 40 тыс. 171 человека. За 10 февраля количество погибших увеличилось на 97 и составляло 910 человек.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.