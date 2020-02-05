На круизном лайнере в Японии у 10 пассажиров выявили коронавирус: 3700 человек не могут сойти на берег

Ожидается, что карантин на судне продлится две недели.

Пневмонию, вызванную коронавирусом, выявили у 10 пассажиров круизного судна "Даймонд принцесс", которое с понедельника стоит возле японского порта Йокогама.

Об этом сообщает Би-би-си.

Читайте такжеВрач пытался предупредить о коронавирусе еще до вспышки в Китае

Ожидается, что карантин на судне продлится две недели, все это время пассажиры будут находиться на борту лайнера.

По информации Euronews, пассажиры все это время не смогут сойти на берег. Врачи обследуют их и членов экипажа на наличие коронавируса. Всего на борту находятся 3700 человек.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось обратно 3 февраля.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

3 февраля Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план предотвращения заноса и распространения на территории Украины коронавируса из Китая, а также национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.