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Пациентов со смертельным вирусом из Китая нашли еще в двух странах

17:50, 23 января 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Как сообщил Государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран, коронавирус диагностировали у медсестры из Индии, которая работает в больнице Аль-Хаят в городе Абха в Саудовской Аравии.

Власти Саудовской Аравии поместили весь медицинский персонал из Индии на карантин.

«Около 100 индийских медсестер, в основном из Кералы, работающих в больнице Аль-Хаят, были обследованы, и ни у одной, кроме одной медсестры, не обнаружили заражение коронавирусом», - написал он в Twitter.

По словам Муралидхарана, заболевшая медсестра идет на поправку.

Также первые случаи заражения были зафиксированы во Вьетнаме, cообщает BBC.

Заболевшими оказались два гражданина Китая. 

Факт заражения зафиксирован в Хошимине — оно произошло после того, как отец одного из жителей города 13 января прилетел из китайского Уханя в гости к своему сыну. Мужчину госпитализировали 17 января.

Отец и сын были помещены в карантинную зону госпиталя. Врачи сообщают, что в настоящее время лихорадка у них спала.

Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 25 человек.

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