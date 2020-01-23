Пациентов со смертельным вирусом из Китая нашли еще в двух странах

Вирус диагностировали в Саудовской Аравии у медсестры из Индии. Также первые случаи заражения были зафиксированы во Вьетнаме.

Китайский смертельный коронавирус 2019-nCoV обнаружили у пациентов еще в двух странах - Вьетнаме и Саудовской Аравии.

Читайте такжеПекин отменяет все новогодние празднества из-за коронавируса

Как сообщил Государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран, коронавирус диагностировали у медсестры из Индии, которая работает в больнице Аль-Хаят в городе Абха в Саудовской Аравии.

Власти Саудовской Аравии поместили весь медицинский персонал из Индии на карантин.

«Около 100 индийских медсестер, в основном из Кералы, работающих в больнице Аль-Хаят, были обследованы, и ни у одной, кроме одной медсестры, не обнаружили заражение коронавирусом», - написал он в Twitter.

По словам Муралидхарана, заболевшая медсестра идет на поправку.

Update from @CGIJeddah : About 100 Indian nurses mostly from Kerala working at Al-Hayat hospital have been tested and none except one nurse was found infected by Corona virus. Affected nurse is being treated at Aseer National Hospital and is recovering well. @PMOIndia@MEAIndiahttps://t.co/jM0u5243GV — V. Muraleedharan (@MOS_MEA) January 23, 2020

Также первые случаи заражения были зафиксированы во Вьетнаме, cообщает BBC.

Заболевшими оказались два гражданина Китая.

Факт заражения зафиксирован в Хошимине — оно произошло после того, как отец одного из жителей города 13 января прилетел из китайского Уханя в гости к своему сыну. Мужчину госпитализировали 17 января.

Отец и сын были помещены в карантинную зону госпиталя. Врачи сообщают, что в настоящее время лихорадка у них спала.

Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 25 человек.