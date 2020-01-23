Пациентов со смертельным вирусом из Китая нашли еще в двух странах
Китайский смертельный коронавирус 2019-nCoV обнаружили у пациентов еще в двух странах - Вьетнаме и Саудовской Аравии.
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Как сообщил Государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран, коронавирус диагностировали у медсестры из Индии, которая работает в больнице Аль-Хаят в городе Абха в Саудовской Аравии.
Власти Саудовской Аравии поместили весь медицинский персонал из Индии на карантин.
«Около 100 индийских медсестер, в основном из Кералы, работающих в больнице Аль-Хаят, были обследованы, и ни у одной, кроме одной медсестры, не обнаружили заражение коронавирусом», - написал он в Twitter.
По словам Муралидхарана, заболевшая медсестра идет на поправку.
Update from @CGIJeddah : About 100 Indian nurses mostly from Kerala working at Al-Hayat hospital have been tested and none except one nurse was found infected by Corona virus. Affected nurse is being treated at Aseer National Hospital and is recovering well. @PMOIndia@MEAIndiahttps://t.co/jM0u5243GV— V. Muraleedharan (@MOS_MEA) January 23, 2020
Также первые случаи заражения были зафиксированы во Вьетнаме, cообщает BBC.
Заболевшими оказались два гражданина Китая.
Факт заражения зафиксирован в Хошимине — оно произошло после того, как отец одного из жителей города 13 января прилетел из китайского Уханя в гости к своему сыну. Мужчину госпитализировали 17 января.
Отец и сын были помещены в карантинную зону госпиталя. Врачи сообщают, что в настоящее время лихорадка у них спала.
Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 25 человек.