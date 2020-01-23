Эпидемия коронавируса: китаянка с температурой обманула медконтроль и улетела во Францию

Китайские дипведомства призывают выезжающих за границу граждан соблюдать медицинский контроль в аэропортах.

Жительница китайского Уханя призналась в соцсетях, что чувствует себя плохо и страдает от повышенной температуры, но обманула контроль в аэропорту с помощью жаропонижающего и вылетела во Францию.

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Как сообщает South China Morning Post, китайские дипведомства в связи с этим призвывают выезжающих за границу граждан соблюдать медицинский контроль в аэропортах.

Китайская путешественница написала на своей странице в WeChat, что перед вылетом из Уханя у нее появились симптомы, похожие на симптомы простуды.

«У меня был жар и кашель перед отлетом – я так испугалась. Я быстро приняла лекарство и проверила температуру. К счастью, температура была в норме и я без проблем пересекла границу», – написала она.

Остается неизвестным когда и в какой из аэропортов Франции прибыла женщина.

Ее пост раскритиковали в соцсетях, на ситуацию обратило внимание китайское посольство. Дипломаты связались с гражданкой Китая и призвали ее обратиться во французские чрезвычайные службы.

В то же время французские власти заявили, что будут отделять всех прибывающих пассажиров с температурой для обследования медиками.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Об обнаружении инфицированных этим недугом сообщали на Филиппинах, в Таиланде, Японии, Южной Корее и на Тайване. Также об обнаружении первого зараженного новым коронавирусом пациента накануне заявляли в США.

К настоящему моменту известно о 25 жертвах заболевания в Китае. Число зараженных превышает 600 человек.

Китай в попытке сдержать эпидемию запретил гражданам выезжать из города Ухань с 11-миллионным населением, поскольку именно там началась вспышка болезни. В дальнейшем был закрыт и соседний город Хуанган.