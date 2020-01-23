цей матеріал доступний українською

В Китае зараженных коронавирусом помещают в передвижные изоляторы (видео)

13:47, 23 января 2020
Зарубежные новости
704 0
В Китае из-за коронавируса уже закрыли два города / Скриншот

Ужасающие кадры попали на видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Bruce Lam.

На видео люди в специальной защитной униформе выкатывают из здания кабину желтого цвета с окнами и дверью. 

Ранее китайские власти ограничили возможность выезда из китайских городов Ухань и Хуанган в попытке сдержать распространение нового смертельно опасного коронавируса.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.

Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 25 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter