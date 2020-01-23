В Китае зараженных коронавирусом помещают в передвижные изоляторы (видео)
В Китае появились передвижные изоляторы для зараженных смертельным коронавирусом.
Ужасающие кадры попали на видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Bruce Lam.
На видео люди в специальной защитной униформе выкатывают из здания кабину желтого цвета с окнами и дверью.
Ранее китайские власти ограничили возможность выезда из китайских городов Ухань и Хуанган в попытке сдержать распространение нового смертельно опасного коронавируса.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.
Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 25 человек.