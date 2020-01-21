В США начали разработку вакцины против нового вируса, который распространяется в Китае

Прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, пройдет как минимум несколько месяцев.

Национальный институт здравоохранения США работает над разработкой вакцины против нового вируса, который распространяется в Китае.

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Об этом заявил доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней, передает СNN.

Он отметил, что прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, пройдет как минимум несколько месяцев. А на то, чтобы вакциной могли пользоваться, может потребоваться больше года.

Напомним, в Китае зафиксировали смерть четвертого больного от нового коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии в стране. Вирус может вызывать пневмонию, жар и сложности с дыханием.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения решила созвать заседание чрезвычайного комитета экспертов из-за вспышки вируса в Китае.

Решение принято после информации о том, что вирусом заражены почти 200 человек в различных городах Китая, а также за его пределами. Заседание комитета должно пройти в среду, 22 января, в Женеве.

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.