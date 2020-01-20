Раскрыта опасность рыбных палочек

Исследователи проанализировали процесс производства этих продуктов.

Ученые из Калифорнийского университета в США заявили, что рыбные палочки и искусственное крабовое мясо являются источником сильнейшего загрязнения атмосферы.

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Об этом сообщается на сайте учебного заведения. Как выяснили исследователи, такое влияние на окружающую среду обусловлено процессом производства этих продуктов.

По словам ученых, наибольший вред экологии наносят суда-контейнеровозы, которые используются для доставки выловленной рыбы на заводы, где в дальнейшем изготавливаются данные полуфабрикаты.

Исследователи установили, что многие производители, дабы сэкономить, используют дешевое и некачественное топливо при перевозке рыбы. В результате в атмосферу выделяются огромные объемы вредных веществ.

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