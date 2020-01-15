10-летний мальчик покрылся "чешуей" из-за редчайшей болезни (фото, видео)

Ребенок не может нормально ходить.

В Индии десятилетнего мальчика прозвали змеей из-за редчайшей болезни - все его тело покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую.

Это произошло из-за неизлечимого заболевания - ламеллярного ихтиоза, пишет Daily Mail.

Читайте такжеПациенту удалили самый длинный в истории зуб (фото)

Из-за болезни мальчику приходится каждый час купаться и несколько раз в день увлажнять кожу кремами.

Он не может нормально ходить. Отец мальчика работает в рисовых полях и не может позволить себе оплатить лечение своего сына.

"У меня нет достаточно денег, чтобы лечить его, и у меня разрывается сердце, когда он страдает от этой болезни каждый день", - поделился мужчина.

Ранее в Индии жителю города Сагар удалили роговую кератому, или так называемый "дьявольский рог", размер которого составил более десяти сантиметров.