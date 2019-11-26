Женщина родила ребенка с двумя головами и тремя руками
Жительница Индии родила необычного ребенка с двумя головами и тремя руками.
21-летняя жительница индийского штата Мадхья-Прадеш Бабита Ахирвар вышла замуж полтора года назад, передает NDTV.
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Вскоре они с мужем решили завести ребенка. На 35 неделе беременности паре сообщили, что у них будет двойня.
Однако в воскресенье на свет появился лишь один ребенок: у него одно сердце, но две головы и три руки.
Мальчик родился здоровым, в настоящее время он проходит лечение в отделении интенсивной терапии под пристальным наблюдением группы врачей.
Ранее в Йемене родились уникальные двухголовые сиамские близнецы. Они имеют отдельные головы, позвоночники, легкие, сердца и пищеварительную систему, но общую печень, а также две почки, две ноги и две руки.