Эксперт раскритиковала популярные диеты

Диетические продукты с низким содержанием жиров, как правило, содержат много сахара.

Британский диетолог Керри Торренс объяснила, почему в некоторых диетах с низким содержанием жиров много сахара и как подобая система питания может мешать достижению целей по снижению веса.

"Хотя мы думаем о сахаре как о компоненте нашей сахарницы - это далеко не полная картина. Многие продукты, такие как белый хлеб, макароны и рис, состоят в основном из простых углеводов, которые мы разлагаем на сахар в процессе пищеварения", - рассказала Торренс, слова которой передает MedikForum.

"Все они могут вызывать колебания сахара в крови, и если вы едите слишком много, ваше тело откладывает избыток в жир. В некоторых рационах с низким содержанием жиров много таких продуктов", - заявила диетолог.

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Что нужно делать, чтобы уменьшить количество сахара?

Белый хлеб, рис и лапшу замените цельнозерновыми версиями, такими как овес, хлеб из непросеянной муки, коричневый рис и макароны из цельного зерна.

Диетические продукты с низким содержанием жиров, как правило, содержат много сахара. Поэтому если вы придерживаетесь диеты с нежирной пищей, готовьте с нуля, чтобы обеспечить минимальное количество добавляемого сахара.

Будьте осторожны с продуктами без сахара, которые содержат синтетические подсластители, такие как сукралоза, сахарин и аспартам. Так как они сладкие, они не помогают обуздать ваше пристрастие к сладкому, посылают запутанные сообщения в ваш мозг, что может привести к перееданию.

Соблюдайте баланс - потребляйте углеводы с постным белком - рыбой, курицей и индейкой. Белок замедляет пищеварение, что помогает справиться с аппетитом.

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