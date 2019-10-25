Марихуана в лечебных целях: во Франции решили провести эксперимент

Рецепт на покупку медицинской марихуаны будет выписываться лишь тем, кто страдает от определенных заболеваний.

Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили проведение двухлетнего эксперимента по продаже марихуаны в лечебных целях в особых случаях.

Читайте такжеПодростки употребляют меньше марихуаны, когда она легализована – исследованиеЭто решение было принято во время голосования по проекту бюджета соцобеспечения на 2020 год, пишет France Info.

Отмечается, что предложение было одобрено ANSM (Национальным агентством по фармакологической безопасности). Рецепт на покупку медицинской марихуаны будет выписываться лишь тем, кто страдает от неподдающихся лечению форм эпилепсии, нейропатических болей, некоторых форм рассеянного склероза и иных патологий нервной системы.

Кроме того, каннабис будет разрешено употреблять в виде ингаляций или перорально (через рот – в растворах, каплях или капсулах) тем, кто восстанавливается после химиотерапии или проходит паллиативное лечение (облегчение симптомов пациентам с неизлечимой болезнью).

Как ранее сообщал УНИАН, в «Слуге народа» пообещали легализировать каннабис в Украине.