Российские врачи не заметили опухоль, "съевшую" почку годовалого ребенка

Когда родители обратились к врачам из Израиля, опухоль уже выросла до 15 сантиметров.

В российском Красноярске хирурги не увидели 12-сантиметровую опухоль (светлоклеточную саркому) у годовалого ребенка.

Родителям ребенка сказали, что опухоль неоперабельна, сообщает НТВ.

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Сначала врачи заявили, что никакого уплотнения в животе ребенка нет. Ее обнаружили только на УЗИ, но госпитализировали мальчика не сразу. По словам матери ребенка, врачи не проводили ни биопсию, ни гистологию.

Когда родители обратились к врачам из Израиля, опухоль уже выросла до 15 сантиметров.

Оказалось, что у мальчика редкий и особо агрессивный вид опухоли — светлоклеточная саркома. Ребенку провели экстренную операцию и удалили опухоль, которая «съела» почку.

Следственный комитет РФ проводит проверку действий красноярских врачей.

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