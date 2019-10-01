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Российские врачи не заметили опухоль, "съевшую" почку годовалого ребенка

13:01, 01 октября 2019
Зарубежные новости
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Опухоль выросла до 15 см / Фото УНИАН

Родителям ребенка сказали, что опухоль неоперабельна, сообщает НТВ.

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Сначала врачи заявили, что никакого уплотнения в животе ребенка нет. Ее обнаружили только на УЗИ, но госпитализировали мальчика не сразу. По словам матери ребенка, врачи не проводили ни биопсию, ни гистологию. 

Когда родители обратились к врачам из Израиля, опухоль уже выросла до 15 сантиметров.

Оказалось, что у мальчика редкий и особо агрессивный вид опухоли — светлоклеточная саркома. Ребенку провели экстренную операцию и удалили опухоль, которая «съела» почку.

Следственный комитет  РФ проводит проверку действий красноярских врачей.

Ранее в Южной Корее врачи ошиблись пациенткой и сделали аборт не той женщине.

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Теги: #Россия#врачи#удаление опухоли