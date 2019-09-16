Врач назвал опасные для сна позы

Самая опасная поза для сна — в положении сидя.

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление.

Об этом заявил кардиолог Валерий Садовой, передает "РИА Новости".

По словам специалиста, оптимальный вариант — спать на спине. Он также добавил, что самая опасная поза для сна — в положении сидя.

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"Поза "сидя" плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом", - подчеркнул Садовой.

Кроме того, кардиолог рассказал о пользе сна днем. От такого отдыха, отметил медик, снижается риск сердечных заболеваний и появляется ощущение бодрости.

Садовой также посоветовал "набирать" достаточное количество часов сна.

"Восьмичасовой отдых — вот что действительно доступно и рекомендовано", — заключил врач.

Ранее ученые заявили, что люди, которые спят ночью менее шести часов, подвержены высокому риску развития ишемической болезни сердца и инсульта.