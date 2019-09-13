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Найден безопасный для волос способ лечения рака

17:15, 13 сентября 2019
Зарубежные новости
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Выяснилось, что таксаны воздействуют на стволовые клетки у корней волос / фото pixabay.com

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При химиотерапии волосяные фолликулы можно защитить ингибиторами CDK4/6. Они блокируют деление клеток, не оказывая токсичного воздействия на волосяные фолликулы, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

При этом волосы становятся менее восприимчивыми к таксанам — противоопухолевым препаратам, применяемым в борьбе против рака молочной железы.

Выяснилось, что таксаны воздействуют на стволовые клетки у корней волос, из которых возникают специализированные делящиеся клетки.

Между тем ученые до сих пор не знают точный механизм повреждения фолликул. 

Ранее сообщалось, что больше всего людей в мире по-прежнему умирают в результате сердечно-сосудистых заболеваний, однако в развитых странах с высоким уровнем дохода основной причиной смерти стал рак, убивающий пациентов в два с лишним раза чаще.

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Теги: #ученые#рак