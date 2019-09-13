Найден безопасный для волос способ лечения рака
Ученые выяснили, как предотвратить выпадение волос при лечении рака.
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При химиотерапии волосяные фолликулы можно защитить ингибиторами CDK4/6. Они блокируют деление клеток, не оказывая токсичного воздействия на волосяные фолликулы, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.
При этом волосы становятся менее восприимчивыми к таксанам — противоопухолевым препаратам, применяемым в борьбе против рака молочной железы.
Выяснилось, что таксаны воздействуют на стволовые клетки у корней волос, из которых возникают специализированные делящиеся клетки.
Между тем ученые до сих пор не знают точный механизм повреждения фолликул.
Ранее сообщалось, что больше всего людей в мире по-прежнему умирают в результате сердечно-сосудистых заболеваний, однако в развитых странах с высоким уровнем дохода основной причиной смерти стал рак, убивающий пациентов в два с лишним раза чаще.