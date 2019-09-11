Найдена неожиданная причина повышенной тяги к сладкому

Если вы незаметно для себя съедаете сразу плитку шоколада, подумайте, хорошо ли вы спите. Ученые обнаружили, что причиной возросшей тяги к сладкому может быть недостаток сна.

Недосып и беспокойный сон резко повышают тягу к сладкому, в то время как полноценный ночной отдых оказывает противоположный эффект и улучшает контроль над стремлением употреблять определенные пищевые компоненты.

Вывод об этом был сделан исследователями из Университета штата Мичиган (США), передает MedikForum.

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Ученые вели наблюдение за группой из нескольких десятков добровольцев. Они обратили внимание, что высоким потреблением сахара в рационе отличались те участники, которые спали меньше. Особенно сильной зависимость между недосыпом и тягой к поеданию сладостей была у женщин – потребление продуктов с сахаром у них увеличивалось на 15%.

«Бессонница влияет на «центр вознаграждения» мозга и увеличивает выработку кортизола. Чрезмерный прием пищи связан с влиянием этого гормона», - констатировали научные специалисты.

Кроме того, на высокие уровни кортизола в организме могут указывать такие симптомы, как увеличение веса, прыщи, сильная усталость и повышенное артериальное давление, пояснили авторы проекта.

Ранее эксперт выяснил, что от сладкого поправляются не больше, чем от другой пищи с таким же количеством калорий.