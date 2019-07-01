Врач объяснил "предсмертные" ощущения людей

Специалист объяснил возникновение "предсмертных переживаний" у людей.

Невролог Игорь Вознюк прокомментировал исследование о "предсмертных" переживаниях.

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"Большинство процессов, которые приводят к смерти, идут через кризис микроциркуляции. Микроциркуляция — это гипоксия. Гипоксические воздействия всегда бывали на пограничном состоянии — это искажение восприятия, паника, уход в себя и все остальное, потому что в данном случае нейрон, который недополучает кислородного снабжения, работает нервно: нервно анализирует информацию, нервно ассоциирует ее. Ничего удивительного нет", - заявил он в комментарии росТВ.

Специалист назвал такую реакцию организма нормальной.

Ранее датские, норвежские и немецкие ученые пришли к выводу, что примерно десять процентов находящихся в опасности или считающих себя таковыми людей испытывают так называемые "околосмертные чувства". Среди подобных "симптомов" опрошенные назвали искаженное восприятие времени, увеличение скорости мышления, обострение чувств.