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Врач объяснил "предсмертные" ощущения людей

16:00, 01 июля 2019
Зарубежные новости
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Среди подобных "симптомов" опрошенные назвали искаженное восприятие времени, увеличение скорости мышления, обострение чувств / pixabay.com

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"Большинство процессов, которые приводят к смерти, идут через кризис микроциркуляции. Микроциркуляция — это гипоксия. Гипоксические воздействия всегда бывали на пограничном состоянии — это искажение восприятия, паника, уход в себя и все остальное, потому что в данном случае нейрон, который недополучает кислородного снабжения, работает нервно: нервно анализирует информацию, нервно ассоциирует ее. Ничего удивительного нет", - заявил он в комментарии росТВ.

Специалист назвал такую реакцию организма нормальной.

Ранее датские, норвежские и немецкие ученые пришли к выводу, что примерно десять процентов находящихся в опасности или считающих себя таковыми людей испытывают так называемые "околосмертные чувства". Среди подобных "симптомов" опрошенные назвали искаженное восприятие времени, увеличение скорости мышления, обострение чувств.

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Теги: #смерть