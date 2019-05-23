Названа серьезная опасность одиночества

За пять лет наблюдений у живущих в одиночестве добровольцев артериальное давление повысилось в среднем на 10%, составив 14,4 мм рт. ст.

Полученные данные говорят, что влияние одиночества на повышение давления и развитие гипертонии является совершенно отдельным независимым фактором.

Вывод о том, что жизнь в одиночестве может стать причиной гипертонии, пришли исследователи из Чикагского университета (США). Они констатировали, что "одиночество является уникальным фактором риска, который действует независимо от других", пишет MedikForum.

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Объектом пристального интереса исследователей стали 229 человек в возрасте от 50 до 68 лет. Сначала эти люди прошли анкетирование, которое позволило определить, насколько активны их социальные связи. После этого за участниками в течение пяти лет велось наблюдение, и оно позволило ученым увидеть вполне определенную ассоциацию между одинокой жизнью и повышенным риском гипертонии. За пять лет наблюдений у живущих в одиночестве добровольцев артериальное давление повысилось в среднем на 10%, составив 14,4 мм рт. ст.

Специалисты отметили, что влияние одиночества на повышение давления и возможное развитие гипертонии у человека не зависит от других факторов риска таких, как курение, ожирение или стрессы. Они напомнили, что систолическое давление крови выше 140 мм является маркером гипертонии, которую врачи называют «тихим убийцей» за ее способность практически незаметно разрушать здоровье, увеличивая вероятность инфаркта, инсульта и почечной недостаточности.

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