Офтальмологи установили, что офисным работникам нужно чаще моргать

Исследователи отмечают, что двое из пяти опрошенных не могут припомнить ни одного дня, который они провели бы вдали от экранов компьютеров или смартфонов.

Типичный работник офиса тратит более 5,5 часов в день, непрерывно глядя на экран компьютера.

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Об этом свидетельствуют результаты исследований британской компании Hycosan and Optase Eye Care, которое оценило влияние офисной работы за компьютером на зрение.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Daily Mail, 88% людей с такой спецификой рабочего дня жалуются на сухость и тяжесть в глазах, а также страдают синдромом "усталых глаз".

Кроме того, более трети офисных работников страдают от головных болей, которые являются результатом глазного напряжения.

Исследователи отмечают, что двое из пяти опрошенных не могут припомнить ни одного дня, который они провели бы вдали от экранов компьютеров или смартфонов.

Офтальмологи считают, что последствия для зрения и здоровья офисных работников будут меньше, если они будут чаще моргать.

Когда мы смотрим на экран, мы моргаем от одного до трех раз в минуту, в то время как без концентрации на экране человек моргает до 20 раз в минуту.

Моргание помогает держать глаза увлажненными и защищает их от грязи и раздражения. Именно недостаточно частое моргание приводит к нечеткому видению, сухости глаз и головным болям.