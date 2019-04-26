Ученые определили, сколько времени нужно проводить в лесу для снятия стресса

Как оказалось, уровень гормона стресса очень быстро падает, когда люди ходят на природу.

Когда люди переживают стресс, отдых на природе может сделать настоящее чудо. Ученые обнаружили, как долго нужно находиться на свежем воздухе среди деревьев, чтобы по-настоящему расслабиться.

Как пишет Die Welt, если оглянуться вокруг, мало кто кажется полностью спокойным и расслабленным. Это потому, что каждый день мы спешим, решая проблемы повседневной жизни. И поскольку такое психологическое и физическое состояние не очень полезно, нужно находить способ расслабиться. Одним помогает спорт, другим – медитация.

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О положительном влиянии на организм пребывания на природе говорят многочисленные научные исследования. На сегодня хорошо известно, что посещение леса уменьшает стресс.

«Но до этого времени было не понятно, как долго нужно находиться на свежем воздухе. И что именно там нужно делать, чтобы это было полезно», - сказала автор нового исследования профессор Мичиганского университета Кэрол Хантер.

На протяжении восьми недель исследователи наблюдали за 40 добровольцами. Они должны были трижды в неделю выходить на улицу как минимум на 10 минут и проводить время на природе. Это нужно было делать в светлое время суток и не заниматься при этом спортом. Также им запретили сидеть в социальных сетях во время таких прогулок, читать книжки или болтать с кем-то.

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В течение двух месяцев с помощью анализа слюны ученые проверяли уровень гормона стресса – кортизола – в организме участников исследования. При этом, были сделаны оценки до и после пребывания на природе. Как оказалось, быстрее всего уровень кортизола падает в первые 20-30 минут пребывания на природе. После этого уровень расслабления продолжает расти, но значительно медленнее. При этом, не обязательно ходить куда-то в дикий лес. Достаточно выйти в парк или сад, чтобы улучшить самочувствие.