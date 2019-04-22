Даже уборка может замедлить старение мозга

Ученые обнаружили, что рутинная и незначительная физическая активность может серьезно отразиться на здоровье с возрастом.

Даже легкая физическая активность вроде работы по дому или уборка может помочь сохранить молодость мозга. К такому выводу пришли ученые, указывая на рост доказательств того, что физические упражнения помогают сохранить здоровье.

Как пишет The Guardian, выводы ученых совпадают с медицинскими рекомендациями Великобритании, которые примут в ближайшее время, и уже действующими в США. В них тоже указано, что даже небольшая активность или очень кратковременные серии упражнений идут на пользу здоровью. Занятия могут длиться минуту или две. И это идет в разрез со старыми представлениями о существовании определенной границы, которую нужно достичь, прежде чем удастся получить заметную пользу.

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«Результаты нашего исследования не опровергают важность для здорового старения умеренной или энергичной физической активности. Мы добавляем только с научной точки зрения, что даже небольшая активность может быть важным тоже, особенно для мозга», - пояснила доктор Николь Спартано из Бостонского университета, добавляя, что под небольшой активностью она имела в виду легкую прогулку или уборку.

Ученые сделали свои выводы, собрав данные об активности 2354 людей среднего возраста из США в течение трех дней. После этого они оценили размер мозга каждого из участников исследования. Это важный показатель для старения органа. Ведь после 60 лет люди теряют по 0,2% мозга в год. Процесс потери или сокращения мозговых тканей связан со слабоумием.

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Учтя ряд факторов, таких как пол, вредные привычки и возраст, команда ученых обнаружила, что каждый дополнительный час небольших физических нагрузок ежедневно была связана с большим объемом мозга на 0,22%. Те, кто делал менее 10 тысяч шагов в день, имели на 0,35% больший мозг, чем те, кто ежедневно делает меньше 5 тысяч шагов.