Диетолог назвала безопасную дозу кофеина

Следует помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но в чае, некоторых видах шоколада.

Как может вредить чрезмерное потребление кофе и в каком количестве его лучше пить, рассказала диетолог Антонина Стародубова.

Она сообщила, что дневной нормой для любителей кофе можно считать количество, не превышающее 300-400 миллиграмм кофеина. При этом за один раз взрослому человеку не рекомендуется употреблять 100-150 миллиграмм кофеина. В противном случае полезный во многих отношениях напиток может навредить организму, пишет MedikForum.

Кофе, употребляемый в чрезмерном количестве, может способствовать истощению нервной системы и таким негативным последствиям данного процесса, как лихорадочная возбудимость, сердцебиение, нарушения сна, раздражительность, неспособность концентрироваться. Также развиваются обезвоживание и нарушения со стороны органов пищеварения.

Читайте такжеКофе воздействует на мозг сильнее, чем считалось

Проблема в том, что определить содержание кофеина в каждой чашке, выпиваемой человеком, довольно трудно. По словам диетолога, содержание кофеина может значительно колебаться в зависимости от сорта кофе, способов обжарки и приготовления. Поэтому трудно сказать, сколько чашек выпитого кофе окажутся вредными. Как заметила Стародубова, «единых рекомендаций не существует, все зависит от сорта кофе, рецептуры и особенностей приготовления».

Самым полезным вариантом кофе диетолог считает напиток несладкий, или с добавлением совсем небольшого количества сахара или молока невысокой жирности. Все остальные разновидности кофе, по мнению эксперта, - это уже десерт, регулярное употребление которого может легко навредить стройной фигуре.

Стародубова добавила, что при допускаемом употреблении взрослыми людьми 300-400 миллиграммов кофеина, норма для беременных должна быть снижена вдвое. Подросткам вредно употреблять более 100 миллиграмм кофеина в сутки, а детям младшего возраста его и вовсе лучше не давать.

Кроме того, следует помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но в чае, некоторых видах шоколада. Это также следует учитывать, оценивая свое потребление данного вещества.

Ранее ученые выяснили, что чашка кофе в ежедневном меню может снизить риск развития болезней сердца и сосудов.