Названа самая полезная и эффективная диета

Эта диета поможет скинуть вам лишнее килограммы без вреда для вас и вашего здоровья.

Самым полезным рационом питания является не средиземноморская, как утверждали ранее ученые, а интуитивная диета.

К такому выводу пришли учёные Эвелин Трибол и Элис Реш, пишет Telegraf.

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Они утверждают, что интуитивный подход к питанию поможет максимально эффективно избавиться от лишних килограммов. Ученые рассказали, что большинство диет предусматривает ограничение в употреблении пищи, из-за чего многие люди не только не могут достичь нормального результата, но в итоге, наоборот, возвращают вес и провоцируют развитие депрессии из-за постоянного чувства голода.

Суть интуитивной диеты заключается в том, что человек должен прислушиваться к организму во время приема пищи.

К примеру, интуитивная диета не предусматривает отказ от самых вкусных продуктов. Ученые утверждают, что интуитивная диета подразумевает включение в рацион практически всех продуктов питания, поскольку она направлена, в первую очередь, не на снижение веса, а на избавление от физиологических причин стремления к обжорству.

Ранее американские медики и специалисты в области диетологии выбрали лучший рацион питания на 2019 год.