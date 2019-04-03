Назван самый эффективный способ, как похудеть

Для снижения и поддержания веса гораздо эффективнее выбирать активные нагрузки, а не диеты.

Американские ученые сравнили эффективность диет и упражнений при борьбе с лишним весом.

Исследователи сравнили количество потребляемых калорий у людей, которые смогли сбросить вес и поддерживать его на одном уровне, у людей с нормальным весом и избыточным, пишет Science Daily.

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Ученые пришли к выводу, что для снижения и поддержания веса гораздо эффективнее выбирать активные нагрузки, а не диеты. В первом случае человек будет потреблять почти столько же калорий, сколько при лишнем весе, однако и расходоваться они будут быстрее.

"В этом исследовании рассматривается вопрос о том, почему так много людей борются за снижение веса в течение длительного периода. Мы предоставляем доказательства того, что для снижения веса необходимо выбирать активные физические нагрузки, а не катастрофически ограничивать потребление калорий", - говорит один из ученых.

Ранее научные специалисты Университета Филадельфии в США выяснили: главный враг людей, страдающих от жировых отложений и мечтающих похудеть, - алкоголь.