Названы признаки приближающейся смерти

Cреди распространенных симптомов, которые наблюдаются у людей в конце жизни, являются усталость и утрата аппетита.

Многих людей смерть пугает как процесс, сопряженный с болью и другими страданиями, но австралийские ученые выяснили, что большинство умирает без боли.

Исследование специалистов из Университета Вуллонгонга показало, что смерть в сопровождении мучительных симптомов – явление редкое, чаще при этом наблюдаются менее тяжелые проявления, пишет MedikForum.

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Специалисты констатируют, что в течение последнего десятилетия произошло статистически значимое уменьшение боли и других симптомов, проявляемых в момент окончания человеческой жизни.

"Более 85% пациентов, которые получают паллиативную помощь, не имеют тяжелых симптомов наступающей смерти. Вопреки бытующим представлениям люди в последние дни или часы своей жизни достаточно редко страдают от боли и испытывают меньше неприятных симптомов, чем при развитии своей болезни", - говорится в докладе австралийских ученых.

Согласно данным, полученным ими, среди распространенных симптомов, которые наблюдаются у людей в конце жизни, являются усталость и утрата аппетита. При этом проявление усталости превосходит болезненную симптоматику, и если боль еще возможно купировать препаратами, влиять на другие симптомы проблематично.

"13,3% пациентов перед смертью сообщали о сильном стрессе из-за усталости, 7,4% - о неприятных симптомах боли, 7,1% - о потере аппетита", - рассказали исследователи.

Другими симптомами, которые наблюдаются в момент смерти, являются сложности с дыханием, бессонница, тошнота, проблемы с кишечником, перечислили они. Данные симптомы обычно становятся менее выраженными по мере угасания жизни.

Ранее ученые заявили, что всего одна прогулка в неделю может уменьшать риск ранней смерти от сердечного приступа, инсульта или рака.