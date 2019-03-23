Женщина определяет болезнь Паркинсона по запаху

Болезнь Паркинсона относится к числу нейродегенеративных заболеваний, которые очень трудно диагностировать.

Болезнь Паркинсона относится к числу нейродегенеративных заболеваний, которые очень трудно диагностировать. Она не имеет биологических маркеров, которые могут быть обнаружены лабораторными методами.

Читайте такжеЛечение болезни Паркинсона стволовыми клетками впервые испытают на людях

Однако вскоре это может измениться - благодаря англичанке Джой Милн, которая способна по запаху определять эту болезнь еще до появления первых симптомов, передает Би-би-си. Она заметила, что у ее мужа изменился запах тела - он стал более резким. Через десять лет ему поставили диагноз болезни Паркинсона. Джой обнаружила, что этот же запах присущ и другим людям с этим заболеванием, с которыми она вступала в контакт.

С тех пор ученые пытаются определить, что именно улавливает эта женщина, ощущая запах болезни. По-видимому, она реагирует на запах кожного секрета или кожного сала, который присутствует у всех людей, но у больных Паркинсоном выделяется сильнее.

Ученые хотели выяснить, какие именно биомаркеры ответственны за запах, который улавливала Джой, и для этого воспользовались методом масс-спектрометрического анализа, который позволяет выделить отдельные составляющие.

В Манчестерском университете приступили к экспериментам с участием Джой Милн. Как рассказывает Пердита Барран, которая входит в группу исследователей, пробы кожной секреции были взяты у 64 добровольцев, некоторые из которых страдали от болезни Паркинсона, а остальные были здоровы. Затем эти анализы подвергались масс-спектроскопии. Оказалось, что больные люди имели в составе кожного секрета повышенное содержание трех веществ: гиппуровой кислоты, эйкозана и октадеканола.

Присутствие этих молекул связано с изменением уровня нейротрансмиттеров у больных Паркинсоном - то есть веществ, которые передают электрохимические сигналы в мозгу.

Джой Милн утверждает, что способна ощущать запахи и других заболеваний - синдрома Альцгеймера и разных видов рака. Более того, она собирается продолжить сотрудничество с той же группой ученых в разработке диагностического теста для обнаружения туберкулеза.

В настоящее время в мире насчитывается около 10 млн человек с синдромом Паркинсона, и число пациентов постоянно растет по мере старения населения.

"Мы надеемся, что, если нам удастся ставить диагноз синдрома Паркинсона на ранних этапах, используя метод биомаркеров, обнаруженных с помощью Джой, нам удастся разработать новые методы лечения", - говорит Барран.