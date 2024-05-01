Впереди три сакральные даты: эксперт предостерег о возможных провокациях врага

По словам Петра Черника, РФ сейчас пытается достичь как можно больших побед накануне инаугурации Путина.

Военный эксперт и полковник запаса Петр Черник в эфире телемарафона прокомментировал информацию о возможной остановке продвижения РФ на фронте .

"Я это связываю с поступлением западного оружия, особенно в части артиллерийских боеприпасов. Именно этот тип оружия является определяющим, ствольную артиллерию никогда не заменит. Я никоим образом не умаляю силы врага, но все же они не продвинулись от Авдеевки дальше, чем на 5-8 километров. Успехи тактические и почему так - политическая составляющая, Путину нужна хоть какие-то успехи до его инаугурации, поэтому они так и давят", - сказал Черник.

Он также предостерег, что в ближайшее время Россия может нанести новые массированные удары по Украине.

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"Впереди у РФ три сакральные даты: Воскресение Христово, инаугурация Путина и 9 мая. Могут ли они устроить провокации? Конечно могут. С последнего массированного ракетного удара прошло много времени, они уже успели обслужить ракетоносители. Но ничего нового в стратегическом смысле ничего нового они против нас применить не могут. Если и возможны какие-то новые подлости - это ядерные провокации", - пояснил Черник.

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

Накануне аналитики из Института изучения войны сообщили, что Россия остановила продвижение на фронте, готовясь к новому наступлению. По мнению экспертов, россияне будут пытаться идти в направлении Торецка.

Также, аналитики рассказали, что украинские воины отвоевали утраченные позиции под Кременной. Это произошло во время боев в течение 30 апреля.

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают давить на Силы обороны на фронте - самыми сложными остаются Бахмутское и Авдеевское направления .

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