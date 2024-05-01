Узнайте, подходит ли кофейная гуща как удобрение и куда ее можно применить.

Кофейная гуща остается после приготовления кофе из молотых зерен и часто, после употребления ароматного напитка, люди сливают оставшийся "жмых" в раковину или выбрасывают в помойное ведро. Узнайте, куда можно использовать кофейную гущу и как правильно это делать.

Кофейная гуща как удобрение для огорода

Дело в том, что молотые кофейные зерна обладают повышенной кислотностью, но когда из них готовят кофе, кислотность нормализуется, поэтому кофейная гуща безопасна для растений и почвы.

Если использовать такую подкормку для огурцов, то овощи получат огромное количество полезных компонентов - калий, марганец, азот, магний, кальций, фосфор. Азот, к примеру, помогает огурцам быстро расти, а фосфор и калий положительно влияют на период цветения и формирование плодов.

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Кофейная гуща как удобрение для огурцов может быть в двух вариантах:

сухая подкормка - высушить кофейный жмых, перемешать с землей;

- высушить кофейный жмых, перемешать с землей; жидкая подкормка - гущу вместе с жидкостью собрать в отдельную емкость и поливать растения под корень, а после этого - водой.

Учтите, что кофейная гуща для комнатных цветов в жидком виде не подойдет - из-за большого количества влаги, из-за которой может появиться плесень.

Кофейная гуща как удобрение для томатов

Что можно подкормить кофейной гущей еще - так это томаты. Остатки кофе можно использовать и для подкормки этой культуры. Удобрять получится по-разному:

рассыпать гущу вокруг стеблей рассады, а сверху - органическую мульчу, обильно полить;

выложить кофейную гущу вокруг стеблей уже высаженных томатов, заглубить ее в почву с помощью тяпки, перемешав с землей;

добавить подкормку в ямку во время посадки помидоров.

Кофейная гуща поможет не только вырастить здоровый и крепкий урожай, но и воспрепятствует прорастанию сорняков, что тоже благоприятно скажется на конечном результате.

Какие растения любят кофейную гущу еще

Розы, папоротники, фикусы, пальмы, азалии, аспарагус и фиалки - культуры, которые отлично воспринимают такую подкормку. Принцип использования тот же, что и в случае с огурцами\помидорами - вылить остатки кофейного жмыха вместе с жидкостью под корень цветка, дождаться, пока слой полностью высохнет, а затем полить водой. Если вы пьете кофе с молоком, то в таком случае использовать кофейную гущу не получится - из-за молочных бактерий в земле и на растениях может появиться плесень.

Куда использовать кофейную гущу в доме

Мало кто знает, что кофейная гуща - отличный помощник для любой хозяйки, ведь с помощью такого продукта получится быстро и легко отмыть полквартиры, не покупая никакую химию. Например:

почистить старые кастрюли и тарелки - смешать соду, кофейную гущу и мыло в равных пропорциях, натереть посуду, затем смыть теплой водой;

- смешать соду, кофейную гущу и мыло в равных пропорциях, натереть посуду, затем смыть теплой водой; избавиться от запаха в холодильнике - засыпать гущу в чистую миску и оставить на полке холодильника (кофейный жмых поглотит ненужные ароматы);

- засыпать гущу в чистую миску и оставить на полке холодильника (кофейный жмых поглотит ненужные ароматы); отмыть духовку и гриль от жира - развести кофейную гущу в теплой воде, оставить грязную посуду на 40-45 минут, затем вымыть, как обычно;

- развести кофейную гущу в теплой воде, оставить грязную посуду на 40-45 минут, затем вымыть, как обычно; "пробить" слив в раковине - смешать кофейную гущу с мылом для мытья рук, залить эту смесь в слив, сверху налить кипяток, подождать 20 минут, пролить водопроводной водой.

Еще вариант, как использовать кофейную гущу - это ситуация с грязной плиткой, кухонным столом или доской для приготовления пищи.

Если вы видите, что на этих поверхностях появились старые пятна от еды, натрите проблемные участки кофейной гущей, а затем смойте водой. Природный абразив на "отлично" справится с застарелой грязью.

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