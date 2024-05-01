Известно, что на территории завода ночью прогремело несколько взрывов.

Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Информацию об этом УНИАН подтвердил источник в спецслужбах.

По словам очевидцев, атака произошла около трех часов утра 1 мая. Сообщается, что был слышен гул, а потом произошло несколько взрывов.

"Сейчас на нефтеперерабатывающем заводе работают сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, пострадавших нет. Официального подтверждения пока нет", - пишут российские Telegram-каналы.

Атака на Рязанский НПЗ 1 мая - видео

Атака на Рязанский НПЗ 1 мая - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 1 мая беспилотники атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар.

Атаку дронов на территории Рязанской области подтвердил местный губернатор Павел Малков.

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