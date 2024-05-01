Усложнение погоды ожидается и по территории Львовской области.

На Львовщине сегодня ожидаются сильные порывы ветра. Предупреждение об опасном метеорологическом явлении обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 01 мая днем порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, сильные порывы ветра будут наблюдаться местами и по территории Львовской области. Поэтому на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 1 мая

На Львовщине сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем +21°...+26°.

Во Львове также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +22°...+24°. Видимость хорошая.

Погода во Львове - прогноз на май 2024 года

Средняя месячная температура ожидается на равнине +15,3°, в горах +13°, что выше нормы на 1-1,5° градуса.

Месячное количество осадков ожидается на равнине 88 мм, в горах 112 мм, что в пределах нормы (92 - 113%).

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